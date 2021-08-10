Люди не обращали внимание на мертвеца, который лежал прямо у воды.

В Одессе на местном пляже в районе Черноморки из воды достали мертвеца. Труп положили у воды, его накрыли покрывалом. Отдыхающих это не расстроило - они продолжили купаться и загорать.

Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Так, на пляже Черноморка из моря достали утопленника. Труп человека, вероятно, оставили у воды до приезда правоохранителей. Однако отдыхающие решили не терять времени и не ждать, пока мертвеца заберут с пляжа.

Люди продолжили загорать и купаться рядом с трупом. Никого не смутил вид мертвого человека, рядом с утопленником играли дети и принимали солнечные ванны люди всех возрастов.

Читайте также"Меня попутало": во Львове посреди людной улицы чуть не изнасиловали прохожуюВ социальных сетях реакция отдыхающих вызвала возмущение. Комментаторы пишут, что люди на пляже были очень циничными и равнодушными.

"Отпуск оплачен", "только наши так могут", "дети, взрослые - всем по барабану на труп, что за люди" - отметили пользователи сети под фото, на котором видно мертвеца и отдыхающих вокруг него.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе пьяный водитель устроил гонки, его авто разбило три машины и влетело в остановку.

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Автор: Полина Кузенко