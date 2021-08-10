В Одессе на местном пляже в районе Черноморки из воды достали мертвеца. Труп положили у воды, его накрыли покрывалом. Отдыхающих это не расстроило - они продолжили купаться и загорать.
Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".
Так, на пляже Черноморка из моря достали утопленника. Труп человека, вероятно, оставили у воды до приезда правоохранителей. Однако отдыхающие решили не терять времени и не ждать, пока мертвеца заберут с пляжа.
Люди продолжили загорать и купаться рядом с трупом. Никого не смутил вид мертвого человека, рядом с утопленником играли дети и принимали солнечные ванны люди всех возрастов.
Читайте также"Меня попутало": во Львове посреди людной улицы чуть не изнасиловали прохожуюВ социальных сетях реакция отдыхающих вызвала возмущение. Комментаторы пишут, что люди на пляже были очень циничными и равнодушными.
"Отпуск оплачен", "только наши так могут", "дети, взрослые - всем по барабану на труп, что за люди" - отметили пользователи сети под фото, на котором видно мертвеца и отдыхающих вокруг него.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе пьяный водитель устроил гонки, его авто разбило три машины и влетело в остановку.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- "Задул баллончиком": в Киеве таксист устроил драку из-за замечаний о нарушении ПДД (видео)
- Одессит убил ножницами соседа, оскорбившего его пятилетнюю дочь (фото, ВИДЕО)
- Ехал к бабушке в больницу: на Тернопольщине патрульные остановили на трассе 9-летнего велосипедиста (фото)
- На Черкасщине молодой человек сжег украинский флаг и поплатился за это (фото)
- В Карпатах срочно эвакуировали пятерых детей: трое в больнице