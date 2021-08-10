Молодой мужчина нанес оппоненту шесть смертельных ударов в грудь.

В Одессе мужчина убил ножницами соседа, оскорбившего его 5-летнюю дочь.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент случился 9 августа на улице Балковской.

Установлено, что 35-летний злоумышленник пришел к 57-летнему мужчине домой со своими ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь. Пострадавший от ран, несовместимых с жизнью, скончался. Тело обнаружила его сожительница, которая вызвала правоохранителей, и они за несколько часов выяснили, кто совершил убийство.

"Фигурант своей вины отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пил и цеплялся к их семье. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный мужчина оскорбил его 5-летнюю дочь", - сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

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Автор: Лариса Козовая