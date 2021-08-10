Масштабная авария в Одессе не привела к жертвам, но пострадали два человека, выяснили журналисты.

В Одессе водитель за рулем автомобиля BMW ехал на бешеной скорости, разбил три других авто и "влетел" в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП в Одессе пострадали два человека – водитель BMW и женщина, их госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, водитель иномарки был в нетрезвом состоянии и устроил гонки с другими машинами задолго до перекрестка, а на светофоре, вместо того, чтобы притормозить, продолжал давить на газ.

"Протаранил электрокар, задел два авто и вылетел на людей, которые ждали трамвай. Пострадала... женщина, ее посекло щепками стекла...", – отметили журналисты.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, из-за которых, в частности, кто-то получил телесные повреждения средней степени тяжести (это ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса).

За такое правонарушение грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или арест до трех лет. Нарушителя также могут лишить права управлять транспортными средствами.

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Автор: Екатерина Присяжнюк