Преступления РФ в Украине остаются безнаказанными, никакого давления на Россию нет, потому что страны запада на поняли, какой на самом деле является путинская Россия, добавил он.

Россиянам нравится убивать украинцев, потому что их преступления остаются безнаказанными. Об этом Подоляк сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

Подоляк отметил, что Парубий был весомой политической фигурой, и возможно, что преступление против него было направлено на то, чтобы "разрушать психологическую устойчивость Украины, общества, разрушать государственные институты как бренды что никто не защищен в стране и т.д." Как добавил Подоляк, версии убийства могут быть разными, но надо дождаться информации от правоохранительных органов.

"Целью такие преступления имеют целью сломать психологическую устойчивость в глобальном смысле этого слова. Надо это осознавать. Нужны результаты расследования. Возможные версии этого преступления должны быть отработаны. Я понимаю, что перспективная версия - это российская. Понятно, что для России есть определенный ряд людей, которых они хотят убрать, потому что они их демонизировали максимально объемно", - подчеркнул Подоляк. По его словам, такие действия для России являются принципиальными.

Он добавил, что не хочет утверждать, что версия убийства Парубия по заказу России является единственной. "Но надо понимать фигуру Парубия, и какое влияние он имел на государственные институты в прошлом и сегодня, и, безусловно, исходить из того, что это преступление против страны, против государства как такового", - убежден Подоляк.

При этом, советник руководителя ОП считает, что россияне используют все варианты, потому что их преступления остаются безнаказанными. По его убеждению, россияне могут прибегать к худшим действиям против Украины.

"Им это нравится. Они будут убивать публичных лиц. Безусловно, пытаться. Они будут атаковать гражданское население. Они будут максимально врать и говорить, что бьют по военной инфраструктуре", - подчеркнул Пололяк. Он отмечает, что россияне будут это делать, потому что на сегодня никто не готов в полном объеме их за это наказывать, кроме Украины, которая оказывает сопротивление.

"Россия будет иметь отношение к такому типу преступлений против личностей, или иметь отношение к прямым ударам по гражданскому населению, по многоквартирным домам, потому что как такового наказания нет. Санкций нет. Дополнительного оружия нет. Дипломатического давления на разных уровнях нет. И в этом и есть проблема современного геополитического процесса, потому что они так и не поняли, что такое Россия путинского времени", - подчеркнул Подоляк.

Убийство Андрея Парубия

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 августа, во Львове неизвестный убил украинского политика, общественного деятеля, бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что Парубий был в российском списке на ликвидацию с 2022 года.

