Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек. И не все поняли сразу, что здание пылает.

В результате пожара в трехэтажном офисном центре в Виннице погибла 21-летняя работница одного из офисов. Ее тело обнаружили, когда потушили огонь.

Читайте такжеВ Виннице вспыхнул масштабный пожар в офисном центре: есть жертвы (фото, видео)Об этом сообщает ТСН.

«На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, есть факт, что еще одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, было заблокировано, и она оказалась в ловушке», - рассказал представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Сообщается, что не все, кто находился в офисе, сразу понял, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать.

«Здесь у всех была паника. Мы услышали, проводка воняет, и сразу выбежали, видим «пожарки» едут, и крыша горит», - поделилась одна из работниц офиса Ирина.

Пожар в Виннице: другие подробности

Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек.

Сейчас на месте работает лаборатория, которая должна выяснить, что стало причиной пожара.

Предварительно, загорелся кондиционер, или вентилятор.

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Автор: Катерина Шварц