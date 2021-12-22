Полицейские выяснили, что такие приборы покупали со всей Украины.

Обмануть электросчетчик и меньше платить за свет - именно такую идею пытались воплотить в жизнь "изобретатели" из Днепра. Однако долго их бизнес не проработал, мужчин задержала полиция.

Пятеро "изобретателей" придумали преступную схему на миллионы гривень, сообщается в сюжете ТСН.

Они продавали в сети самодельные приборы, способные уменьшать реальные показатели использованной электроэнергии на счетчиках. Этот товар имел большой спрос. Полицейские выяснили, что такие приборы покупали со всей Украины.

Лишь во время обысков правоохранители нашли тысячи готовых комплектов с самодельными приборами, готовыми для продажи. Задержанным "изобретателям" теперь грозит до 6 лет заключения.

Читайте такжеУбили ради развлечения: в Днепре задержали подозреваемых в убийстве двух бездомных (видео)По предварительным подсчетам, поставщикам электроэнергии нанесено около 10 миллионов гривень убытков. Преступная схема, которую придумали днепряне, принесла им не деньги, а серьезные проблемы с законом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривень. Он построил посреди леса землянку, где обустроил все для майнинга.

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