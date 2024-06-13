Женщина была участницей родительского комитета 9 класса одного из лицеев города.

На Житомирщине правоохранители разоблачили женщину, которая взялась за организацию выпускного для 9 класса одного из лицеев города, а взамен обокрала родителей. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского районного управления полиции.

"Полицейские Житомирского районного управления установили причастность 35-летней местной жительницы по меньшей мере 14 обманов. Она ввела в заблуждение родителей выпускников, потратив собранные для празднования средства. Следователи выяснили, что женщина была участницей родительского комитета 9 класса одного из лицеев города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце мая она предложила в групповом чате мессенджера взять на себя организацию выпускного праздника для детей.

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"Для этого предоставила реквизиты личной банковской карты, на которую родители лицеистов делали переводы средств. Однако через неделю после начала сбора женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Мол, к ее банковскому счету был получен несанкционированный доступ и все деньги, собранные на праздник, исчезли", - сообщили там.

Отмечается, что такое обстоятельство показалось странным для участников финансового сбора, поэтому они решили обратиться к правоохранителям. Оперативники криминальной полиции, проведя ряд мероприятий, выяснили, что средства с банковского счета женщины были использованы для игры в онлайн-казино.

Позже она призналась, что таким образом решила заработать на "свободных" средствах. Общая сумма нанесенного женщиной ущерба превышает 11 тысяч гривень.

12 июня следователи Житомирского районного управления полиции сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Согласно законодательству такие противоправные действия наказываются значительным штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Случаи мошенничества в Украине

В Одессе задержали мошенника, который под предлогом оформления госпомощи заманивал людей на "двойник" государственного сайта, получал данные банковских карт и присваивал деньги.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, житель Одессы разработал мошенническую схему для завладения средствами людей под предлогом получения денежной помощи от государства.

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