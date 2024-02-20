Из-за действий злоумышленника пострадали десятки людей, которые надеялись на помощь.

В Одессе задержали мошенника, который под предлогом оформления госпомощи заманивал людей на "двойник" государственного сайта, получал данные банковских карт и присваивал деньги.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, житель Одессы разработал мошенническую схему для завладения средствами людей под предлогом получения денежной помощи от государства.

В частности, он создал ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн сайта государственной помощи в рамках программы "е-Поддержка". Под "двойник" злоумышленник закреплял фишинговую интернет-ссылку в соцсетях Facebook и Instagram. Люди, которые надеялись на помощь, переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карт. В тот момент одессит получал эти данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга. Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по своему усмотрению.

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Сейчас правоохранители уже установили четырех человек, которым причинен ущерб.

"Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно достигает около 100", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По данным регионального главка Национальной полиции, злоумышленник получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения. В частности, получал реквизиты их платежных карт: номер, СVV код, срок действия и другие.

Уточняется, что четверо уже установленных пострадавших это две женщины и двое мужчин, которых он обманул с июля по сентябрь 2023 года. В целом пострадавшим он нанес материальный ущерб почти на 16 тыс. грн.

Во время обысков по месту жительства мошенника полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тыс. грн. правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли пострадать от противоправных действий злоумышленника.

"Киберполиция призывает граждан быть осмотрительными и внимательно проверять адреса сайтов, на которых надо вводить конфиденциальные данные о себе и банковские карты. Несоответствие с адресом официального сайта даже в одной букве должно остановить вас", - отмечают правоохранители.

Задержание мошенников в Украине

СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения имущества госкомпании "Украинское Дунайское пароходство. Злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн. По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов из Одесской области от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-глава судоходной компании.

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