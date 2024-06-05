Из здания ТЦК мужчину забрала "скорая", но он умер в больнице через несколько дней.

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Житомирщине у военнообязанного случился приступ эпилепсии. Он умер в больнице.

Как сообщили в региональном ТЦК и СП, 28 мая во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения ВВК доставили Сергея К. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой".

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"Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала событие как самоубийство. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице. Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", - говорится в сообщении.

Конфликты с ТЦК - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК. Причиной стала якобы мобилизация мужчины, который не может служить по состоянию здоровья.

Ранее на Закарпатье по дороге в учебный центр умер военнообязанный, у которого случился эпилептический приступ.

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