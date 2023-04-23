Девочка не стала жертвой преступлений, отметили в полиции.

В городе Васильков (находится недалеко от Киева) 4-летняя девочка Николь, за которой ухаживала соседка, без предупреждения ушла из дома.

Правоохранители узнали об исчезновение ребенка в субботу вечером, 22 апреля, сообщила полиция Киевской области в Facebook. "...в 17 часов... в полицию обратилась соседка, которая ухаживала за ребенком и сообщила о пропаже 4-летней девочки, которая около 30 минут назад без предупреждения ушла из дома и не вернулась", - отметили в полиции.

По данным ведомства, к поискам ребенка оперативно привлекли все подразделения полиции региона. Девочку удалось найти. "К счастью, жертвой преступлений ребенок не стал", - подчеркнули правоохранители.

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В конце марта полиция Киева сообщила, что на ул. Бойчука женщина жила с 5-месячным мальчиком в заброшенном недострое, в котором нет никаких коммуникаций.

Жизни ребенка была непосредственная угроза, поэтому правоохранители вместе со специальными службами передали его под надзор врачам. О мальчике заботились медики, а в дальнейшем его судьбу должны решить социальные работники.

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