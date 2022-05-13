Кроме того, 2 389 детей были вывезены в Россию.

С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск России известно о пропажи без вести 1 тыс. 214 детей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала советница - уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"За время войны поступило 1 тыс. 112 обращений о пропаже без вести детей. Этих детей 1 тыс. 214", - сообщила Герасимчук, ссылаясь на данные Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Также она сказала, что в розыске на сегодня остаются 90 детей.

"К сожалению, среди тех детей, которых нашли, двоих детей нашли мертвыми", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, 2 тыс. 389 детей были вывезены в Россию.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские военные убили 226 украинских детей. От действий оккупантов пострадали по меньшей мере 646 детей в Украине. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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