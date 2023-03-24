Ребенка изъяли, ведь его здоровью была угроза.

В Киеве женщина жила с 5-месячным младенцем в заброшенном недострое безо всяких коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в Печерский районный центр социальных служб поступил анонимный звонок о том, что на улице Бойчука младенца воспитывают в условиях антисанитарии.

По адресу выехали правоохранители. На месте обнаружили заброшенный недострой с непригодными для проживания условиями: грязь, антисанитария и отсутствие каких-либо коммуникаций.

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"В помещении проживала 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком. В связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под надзор врачам. Сейчас мальчик находятся в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, а с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы", - отметили в полиции.

Шок - новости с младенцами

В Украине часто фиксируют случаи, когда матери выбрасывают на помойку, или в туалет новорожденных. Также был случай, когда отец избил своего маленького сына о детскую кроватку, потому что тот плакал и не хотел спать. В результате полученных травм ребенок погиб.

Недавно в городе Вишневое Киевской области произошла трагедия-женщина выбросила с 5-го этажа младенец. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Они предполагают, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия.

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