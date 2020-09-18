Организовал «бизнес» так называемый «смотрящий» за исправительной колонией, привлекая ранее судимых сообщников.

В Сумской области правоохранители ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительное учреждение.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Согласно сообщению, преступную деятельность группировки, которая наладила канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждение, разоблачили работники областного управления стратегических расследований, Сумского отдела полиции и Сумской местной прокуратуры.

По данным полиции, организатором преступных действий был так называемый «смотрящий» за исправительной колонией, который привлек к ним ранее судимых сообщников.

«Организовал поставку наркотиков в госучреждение 27-летний криминальный «авторитет», который отбывает наказание в исправительной колонии. Он привлек к деятельности четырех местных жителей, которые ранее также находились в колонии. Злоумышленники доставляли «товар» на территорию спецучреждения путем «переброски». Каждый член группировки отвечал за свою «линию» работы», - отмечается в сообщении.

В частности, организатор сообщал, сколько необходимо «товара», и в дальнейшем сбывал его осужденным. Другие участники покупали каннабис и автомобилем доставляли его к стенам тюрьмы.

«Пока один из злоумышленников перебрасывал пакет на территорию исправительной колонии, второй контролировал прилегающую территорию. На территории колонии «товар» забирали заключенные, после чего передавали криминальному «авторитету». Обычно вес упаковки составлял 0,8 кг», - рассказали в полиции.

В четверг, 17 сентября, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты особого назначения при участии патрульной полиции и при содействии руководства исправительной колонии задержали четырех злоумышленников во время очередной попытки доставить наркотики в исправительное учреждение.

В результате проведения санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей и по месту отбывания наказания криминального «авторитета» правоохранители изъяли пакеты и свертки с наркотическим средством «каннабис».

Кроме того, организатор преступной деятельности хранил в полиэтиленовых пакетах наркотическое вещество, похожее на каннабис, ампулы с анальгетиком, который используется как антидот при передозировке наркотиками, телефоны, черновые записи о полученных доходах и их распределение.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, 17 сентября во время очередной попытки перебросить пакет на территорию учреждения были задержаны два человека. Мужчины пытались скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, совершив при этом дорожно-транспортное происшествие.

«Всего задокументировано четыре эпизода незаконного перемещения в колонию наркотических средств. Во время спецоперации были задержаны два человека, у которых изъято около 1 кг вещества, похожего на каннабис. Еще два человека находились в автомобиле, на котором злоумышленники пытались скрыться с места происшествия. Сейчас они находятся в статусе свидетелей и проверяются на участие в противоправных действиях», - рассказала Науменко.

Представитель полиции Сумской области Владимир Крупецкий сообщил УНИАН, что ДТП злоумышленники совершили во время их задержания.

«Когда автомобиль со злоумышленниками спецназовцы зажали своим транспортом с разных сторон, первые пытались выехать задним ходом и протаранили машину правоохранителей, но это им не помогло. В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения», - отметил Крупецкий.

В настоящее время участникам организованной группы прокуратура согласовала сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Автор: Виталий Кохан