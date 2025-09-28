Произошли разрушения и пожар на площади 1200 кв. м в цехе разлива и склада готовой продукции.

Сегодня ночью оккупационная армия России нанесла дроновой удар по Одесской области - значительно пострадало предприятие по производству вина.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью враг атаковал город Белгород-Днестровский.

В частности, установлено, что 28 сентября вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела уничтожены цех и склад готовой продукции предприятия, огнем также повреждена крыша соседнего частного дома.

"Произошло разрушение и пожар на площади 1200 кв. м в цехе розлива и склада готовой продукции на территории винзавода. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - уточнили УНИАН в пресс-службе.

По данным регионально главка ГСЧС, полсотни работников винзавода во время тревоги и атаки находились в укрытии и это спасло им жизнь. Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал.

Спасатели с определенной долей шутки рассказывают о ночной атаке:

"Очевидно, агрессор серьезно опасался, что Украина вооружает виноделов и готовит "батальон Шардоне".

От ГСЧС для ликвидации последствий атаки привлекались 6 единиц техники и 27 пожарных, от местных пожарных команд - 2 единицы техники и 4 человека.

На фото и видео, которые обнародовали спасатели, можно увидеть, как они борются с огнем, и сотни бутылок, вероятно, с вином.

В соцсетях пишут, что, возможно, "шахеды" испортили более 100 тыс. бутылок вина.

Известно, что в Белгород-Днестровском находится Akkerman Distillery - украинское предприятие, которое специализируется на виноделии. Согласно открытой информации, предприятие имеет самое современное оборудование от передовых европейских производителей, огромный вместительный парк, где одновременно может храниться 2 500 000 литров виноматериалов. Инновационная технологическая линия, выпускающая 6000 бутылок в час, обеспечивает мощность производства 24 000 000 бутылок в год.

Атака РФ по Украине 28 сентября - что известно

Как писал УНИАН, 28 сентября россияне атаковали Украину большим количеством ракет и дронов, основной удар был направлен на Киев, где погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. Многие люди получили ранения.

По данным Воздушных Сил ВСУ, Украину атаковали 593 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и т.д., также 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области. Также Россия запустила две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области, 38 крылатых ракет Х-101, 8 ракет "Калибр".

