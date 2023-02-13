Злоумышленники ворвались в дом супругов, связали хозяев и угрожали оружием.

В Одессе задержали двух злоумышленников, которые ограбили супругов более чем на 4 млн гривень.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что в конце января примерно в четыре часа утра злоумышленники прибыли к дому потерпевших на ул. Лузановская, перелезли через забор с помощью заранее подготовленной лестнице и проникли в частный дом, воспользовавшись незапертой дверью.

"Злоумышленники начали запугивать физической расправой хозяев, приставлять пистолет к их головам, требуя деньги, а чтобы не сопротивлялись и не мешали - связали их. Получив информацию о месте хранения семейных сбережений, сообщники забрали деньги в национальной и иностранной валюте, ценные вещи, драгоценные украшения, банковскую карту, сорвали драгоценности с потерпевших и скрылись", - сообщили в управлении.

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Как только потерпевшие смогли освободиться, они сообщили о преступлении в полицию. По их словам, злоумышленников было трое, лица они прятали под масками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение двух недель разоблачили причастных к разбою лиц. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления, в том числе разбойные нападения, двое граждан соседнего государства и житель поселка Таирово. Злоумышленникам 30, 31 и 56 лет.

По местам проживания фигурантов полицейские провели санкционированные обыски, во время которых изъяли часть похищенных денег, драгоценности и несколько травматических пистолетов.

Общая сумма имущественного ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 4,4 млн грн.

Двух сообщников полицейские задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой, совершенный в условиях военного положения). Местонахождение еще одного мужчины сейчас устанавливают.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, потерпевший - предприниматель.

Криминальные новости Одесской области - что сообщалось

7 февраля стало известно, что в городе Подольск правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери. Правоохранители узнали, что родные люди часто конфликтовали.

Женщина призналась, что в последнее время поведение матери ее раздражало. По сведениям правоохранителей, сначала злоумышленница попыталась отравить мать, а потом душила и била кочергой.

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