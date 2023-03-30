Злоумышленник находится под стражей, отметили правоохранители.

В Одесской области правоохранители задержали предателя, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Как отмечается, задержанный мужчина - "последователь" херсонского коллаборанта, заместителя главы оккупационной администрации Херсона Кирилла Стремоусова, который перестал топтать землю осенью 2022 года.

Как сообщается, агента ФСБ задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий.

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"Злоумышленником оказался местный "последователь" коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, которая агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В частности, фигурант администрировал несколько пророссийских Telegram-каналов, где "разгонял" дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

В дальнейшем агент выполнял дополнительные задачи своего "куратора" из ФСБ, в частности собирал разведданные о местах базирования Сил обороны в регионе. Кроме того, он передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в частности электроподстанций.

"Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. Во время обыска по месту жительства российского агента обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие преступление.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемый собирал данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников в Одессе. Также информатор передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры и информацию о результатах предыдущих ракетных обстрелов для их повторного поражения и окончательного вывода из рабочего состояния.

Интересные новости Украины - что известно о борьбе с предателями

В январе 2023 года в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители начали более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. В спецслужбе добавили, что было разоблачено более 600 российских агентов и шпионов.

29 марта стало известно, что в Харькове задержали бывшего правоохранителя, который во время оккупации Изюма сотрудничал с врагом - коллаборант выторговал у противников "руководящую должность".

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