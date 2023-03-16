Информацию об обороноспособности региона фигурант передавал "военным корреспондентам".

В Одессе задержали вражеского информатора, который передавал врагу информацию об обороноспособности региона и корректировал ракетные удары.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре. О подозрении жителю Одессы сообщено по факту несанкционированного распространения информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, будучи сторонником "русского мира", передавал через социальную сеть пророссийскому блогеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Видео дня

В частности, он сообщал о дислокации в городе и пригороде подразделений ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, их укрепленных позиций и фортификационных сооружений для охраны и обороны территории региона.

"Кроме текстовых сообщений, мужчина присылал фотоизображения укрепленных позиций Сил обороны", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства информатора изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, специалисты которого расследуют дело, фигурант также фиксировал "результаты" российских воздушных атак и посылал их врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

"Полученные сведения он передавал отдельным рашистским "военным корреспондентам", которые в свою очередь информировали относительно собранных им сведений представителей спецслужб РФ. Для коммуникации использовали анонимный чат в запрещенной соцсети "Вконтакте". Чтобы собрать развединформацию злоумышленник ездил по области и фотографировал объекты", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Задержание коллаборантов и предателей - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее приспешницу врага, которая передавала россиянам данные о перемещении Вооруженных сил Украины, была задержана на Харьковщине. Полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянщине.

Также киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Купянске еще одного вражеского приспешника. Злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.

А в Николаеве правоохранители задержали вражескую информаторку, которая корректировала ракетные удары по городу. Сейчас она находится под стражей. Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: