Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

Как отметили в пресс-центре СБУ, более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

"За этот период выявлено свыше 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства", – говорится в сообщении.

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В частности, была разоблачена и задержана диверсионно-разведывательная группа российской военной разведки.

"Вражеская агентура занималась подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста", – рассказали в СБУ.

В Киеве СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили должностные лица Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей", – рассказали правоохранители.

В Николаеве разоблачили экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который добровольно предложил врагу свою помощь в войне против Украины и передавал российским спецслужбам информацию о результатах вражеских обстрелов, пароли на блокпостах и сведения о пленных военных РФ. Выявляли шпионов также в Хмельницком и на Волыни.

"По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу для привлечения к ответственности всех виновных лиц", – заверили в спецслужбе.

Коллаборанты в Украине - статистика

Верховная Рада приняла закон об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность 3 марта. Уже 15 марта закон вступил в силу.

10 ноября в СБУ озвучили статистику относительно количества лиц, в отношении которых были открыты производства по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, с начала полномасштабной агрессии РФ и до начала ноября в СБУ разоблачили более 700 таких лиц, уголовные производства в отношении 268 коллаборантов уже были переданы в суд.

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