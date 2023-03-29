Злоумышленник - бывший правоохранитель, отметили в Государственном бюро расследований.

В Харькове задержали экс-правоохранителя, который во время оккупации Изюма работал на российских оккупантов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В сообщении отмечается, что он во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию.

"Мужчина начал договариваться с россиянами сразу после того, как они оккупировали город. Он выторговал себе должность начальника отдела природных ресурсов и экологии местной оккупационной администрации. Чтобы угодить захватчикам он лично встречался с местными жителями и уговаривал их так же работать на врага, обещая, что "должностей хватит всем", - информирует ГБР.

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По данным правоохранительного ведомства, он проводил инвентаризацию водных объектов, искал владельцев местных прудов и озер для того, чтобы получать "дань" для себя и в пользу оккупантов.

В ГБР заявили, что после освобождения Изюма он начал скрываться и был задержан в Харькове. Бывшему правоохранителю сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2022 года Вооруженные силы Украины осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории региона.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения.

По данным СБУ, по состоянию на начало года на украинской земле разоблачены более 600 прихвостней РФ, которые занимались шпионско-подрывной деятельностью.

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