Могли похитить спирты для уникального коллекционного коньяка.

Минувшей ночью российские захватчики вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия", расположенного в захваченной Новой Каховке на Херсонщине.

Как отметил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Укринформ", россияне могли похитить автоматические линии розлива предприятия, спирты для уникального коллекционного коньяка.

"Заехало на завод очень много транспорта. Как мне сообщили, почти всю ночь транспорт с территории предприятия выезжал и вывозил накрытые брезентом грузы", – сказал Коваленко.

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Ситуация на Херсонщине

На юге Украины продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины. По состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики предполагают, что россияне будут отступать из Херсонской области и для прикрытия своего отступления могут атаковать Каховскую гидроэлектростанцию.

В то же время в Силах обороны юга предупреждают, что россияне будут пытаться удержать Херсонщину и могут имитировать отступление. Сейчас в областном центре остаются регулярные части оккупантов. Они заселяются в жилые дома депортированных украинцев и носят гражданскую одежду.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия, вероятно, хочет запутать ВСУ.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, комментируя перспективу и сроки освобождения Херсона от оккупантов, отметил, что эта информация является засекреченной.

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