Жареная картошка с луком, грибами или без каких-либо добавок - отличный вариант гарнира, который подходит к любым основным блюдам. Однако для того, чтобы корнеплод получился хрустящим, нужно соблюсти несколько важных правил. Узнайте, от чего именно зависит вкус приготовленного овоща.

Как приготовить жареную картошку - совет кулинара

Телеведущий и шеф-повар Джеймс Мартин в материале Express объяснил, как пожарить картошку, чтобы она была хрустящей и сочной. По его словам, эта технология приготовления позволяет каждый раз получать идеальный гарнир. Подготовка займет не больше получаса, а вот сам процесс более длительный - кулинар предупреждает, что придется потратить от 30 до 60 минут.

Базовый рецепт, которым делится Мартин, рассчитан на 6-8 человек, но вы смело можете регулировать количество ингредиентов под свои нужды. Понять, как вкусно пожарить картошку, сможет любая хозяйка - в самой технологии нет ничего сложного, но важно учитывать тонкости и приобрести нужные ингредиенты.

Вам понадобятся:

10 крупных картофелин;

50 граммов свиного жира;

две щепотки соли;

растительное масло;

3-4 зубчика чеснока;

веточки розмарина.

Картофель нужно почистить, вымыть и нарезать крупными кусками. Сразу включить духовку, чтобы она разогрелась до 180-200 градусов Цельсия. В это время взять кастрюлю, налить воду, вскипятить и выложить картофель. Варить его примерно 4-5 минут, или пока он не станет мягким. Затем слить воду через дуршлаг, а сам корнеплод немного потрясти в этом самом дуршлаге, избавляясь от лишней жидкости.

Затем взять сковороду, выложить на нее свиной жир, растопить его. Сверху налить растительное масло, подогреть и обжарить картофель до золотистой корочки. Посыпать овощ солью, встряхнуть несколько раз, чтобы равномерно распределить консервант по продукту, и выложить на противень или в форму для запекания, добавив чеснок и розмарин. Отправить в духовку на 20-30 минут, но всегда ориентироваться на возможности вашей техники - гарнир должен стать золотисто-коричневого цвета и приобрести аппетитную корочку.

