По словам Апостола, информационные вбросы влияют на военных на передовой.

Распространение заявлений о том, что Покровск якобы "потерян" или окружен российскими войсками, деморализует украинских бойцов и наносит ущерб обороне. Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.

По его словам, в информационном пространстве активно разгоняют слухи о боевых действиях в районе Покровска, и время от времени появляются утверждения о том, что город уже захвачен оккупантами. Подобные "новости" вызывают непонимание и вопросы у военных, которые непосредственно держат оборону.

"Зачем вы это делаете?" - сказал Апостол о заявлениях, которые демотивируют бойцов.

Командующий подчеркнул, что невзвешенные публичные заявления напрямую влияют на моральное состояние подчиненных.

"Я - военный и не понимаю, для чего вы это делаете. Вы влияете на наших бойцов, на командиров, которые стоят там в обороне. Человек, который кричал, что Покровск потерян, где он? Извинился, или должен был бы извиниться, или закрыться? У нас война, и такими действиями вы вредите", - подчеркнул командующий ДШВ.

Он подчеркнул, что Покровск продолжает держаться. По его словам, "в настоящее время в Покровске есть наши подразделения", "определенные районы уже есть под нами".

Генерал также объяснил ситуацию с российскими флагами, которые оккупанты время от времени вешают на зданиях в определенных районах или населенных пунктах, пытаясь подать это как доказательство установления их контроля. Он говорит, что один только поднятый флаг не означает реального захвата территории:

"Если где-то в селе подняли российский флаг - это не означает, что населенный пункт оккупирован. Потому что мог забежать военный, поднять флаг и погибнуть через два часа или через полдня. Мы флаги вешать не будем, но определенные районы Покровска уже находятся под нашим контролем".

Ситуация в Покровске

Напомним, на днях сообщалось, что в Покровске из-за плотного тумана усложнилась работа украинских подразделений, особенно разведывательных. В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск заявили, что ухудшение погоды существенно повлияло на оборонительную операцию в городе. Российские войска пытались использовать погодные условия в свою пользу - в частности для перегруппировки, обустройства укрытий в плотной застройке и подготовки к дальнейшим наступательным действиям. По словам украинских военных, низкая видимость играет на пользу врагу, который пытается заводить в город дополнительный личный состав.

