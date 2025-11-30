Главное отличие от iPhone 16е – вместо "челки" установят динамический вырез.

Инсайдеры поделились новыми подробностями о предстоящем обновлении iPhone "Е" – самом доступном смартфоне Apple. Утечка включает в себя рендеры и ключевые улучшения iPhone 17e.

Судя по изображениям, редизайн iPhone 17e станет концом эпохи телефонов Apple с "челкой". От нее откажутся в пользу выреза Dynamic Island. Подобное дизайнерское решение присутствует во всех новых флагманах Apple – кроме 16e.

При этом, в целях экономии Apple сохранит ту же 6,1-дюймовую OLED-панель на 60 Гц. Это будет единственный смартфон из 17-й серии без 120 Гц.

Другой апгрейд – процессор. По данным источника, устройство будет работать на чипсете следующего поколения A19, хотя возможно, будет иметь уменьшенное количество ядер GPU для отличия от стандартной модели. Также iPhone 17e получит новую 18 Мп селфи-камеру, как у современных моделей.

На рендерах также показано, что в iPhone 17e появится яркая палитра в виде красного цвета. Такой оттенок не появлялся в линейке iPhone уже несколько поколений, фактически со времен iPhone 11–13.

Презентация iPhone 17е ожидается в начале 2026 года. Цена должна остаться прежней – от $599.

Вместе с iPhone 17e в ближайшие месяцы должны дебютировать бюджетный MacBook на базе A18 Pro и 12-е поколение iPad.

