Если нет спроса на судно для переоборудования, его могут отправить на разборку.

Круизные лайнеры настолько огромны, что некоторые из них даже больше авианосцев, однако они также не вечны. Когда подходит конец срока их службы, у круизных компаний есть несколько вариантов того, что с ними можно сделать. Портал slashgear.com объясняет, какая судьба у списанных круизных лайнеров и где они встречают свою окончательную погибель.

Какие варианты есть у круизных компаний

Так, круизные компании иногда продают списанные суда другим компаниям, которые используют их по-разному. Так было с Queen Mary и Queen Elizabeth 2, которые теперь являются плавучими отелями в Калифорнии и Дубае соответственно.

Иногда круизные лайнеры меняют название и продолжают плавание после продажи. Например, новейшее пополнение круизной компании Margaritaville at Sea, лайнер Beachcomber, был фактически приобретен у Costa Cruises.

Видео дня

В то же время, например, Majesty of the Seas, некогда один из крупнейших кораблей Royal Caribbean, так и не получил новой жизни. В 2020 году он был продан греческой паромной компании Seajets. Годами ветшающее судно стояло у причала и так и не отправилось в новое плавание.

Если нет спроса на судно для переоборудования, его могут отправить на слом. Такое решение принимается по разным причинам, в частности, из-за слишком больших расходов на на ремонт. Эта судьба постигла несколько круизных лайнеров Carnival за эти годы, включая Ecstasy, Fantasy и Sensation.

Утилизация и слом круизных судов

Круизная компания вполне может получать прибыль от утилизации судов. Эти деньги поступают от продажи металла, оставшегося от конструкции судна, и любых других компонентов, которые ранее не были сняты с эксплуатации для других целей. Большая часть судна перерабатывается, а некоторые его части могут быть использованы повторно на новом круизном судне.

Как и строительство круизного лайнера, его разборка — непростая задача. Этот процесс происходит в разных местах по всему миру, включая Бангладеш, Индию и Великобританию.

При этом, хотя предприятия по разборке судов могут работать эффективно и часто хорошо оснащены, эта работа считается очень опасной для экипажей. Она также опасна для окружающей среды, если токсичные материалы на борту не будут обработаны должным образом.

Так, в конце ноября 2025 года коалиция, состоящая из европейских и турецких лидеров, открыто призвала ЕС отозвать разрешения на деятельность некоторых предприятий по утилизации судов. Группа утверждала, что методы работы одного из этих предприятий в Турции представляют угрозу окружающей среде и здоровью населения.

Ранеепутешественница Джилл Роббинс, которая побывала в 20 различных круизах, дала 5 неочевидных советов тем, кто отправляется в свой первый круиз.

Вас также могут заинтересовать новости: