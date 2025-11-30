Круизные лайнеры настолько огромны, что некоторые из них даже больше авианосцев, однако они также не вечны. Когда подходит конец срока их службы, у круизных компаний есть несколько вариантов того, что с ними можно сделать. Портал slashgear.com объясняет, какая судьба у списанных круизных лайнеров и где они встречают свою окончательную погибель.
Какие варианты есть у круизных компаний
Так, круизные компании иногда продают списанные суда другим компаниям, которые используют их по-разному. Так было с Queen Mary и Queen Elizabeth 2, которые теперь являются плавучими отелями в Калифорнии и Дубае соответственно.
Иногда круизные лайнеры меняют название и продолжают плавание после продажи. Например, новейшее пополнение круизной компании Margaritaville at Sea, лайнер Beachcomber, был фактически приобретен у Costa Cruises.
В то же время, например, Majesty of the Seas, некогда один из крупнейших кораблей Royal Caribbean, так и не получил новой жизни. В 2020 году он был продан греческой паромной компании Seajets. Годами ветшающее судно стояло у причала и так и не отправилось в новое плавание.
Если нет спроса на судно для переоборудования, его могут отправить на слом. Такое решение принимается по разным причинам, в частности, из-за слишком больших расходов на на ремонт. Эта судьба постигла несколько круизных лайнеров Carnival за эти годы, включая Ecstasy, Fantasy и Sensation.
Утилизация и слом круизных судов
Круизная компания вполне может получать прибыль от утилизации судов. Эти деньги поступают от продажи металла, оставшегося от конструкции судна, и любых других компонентов, которые ранее не были сняты с эксплуатации для других целей. Большая часть судна перерабатывается, а некоторые его части могут быть использованы повторно на новом круизном судне.
Как и строительство круизного лайнера, его разборка — непростая задача. Этот процесс происходит в разных местах по всему миру, включая Бангладеш, Индию и Великобританию.
При этом, хотя предприятия по разборке судов могут работать эффективно и часто хорошо оснащены, эта работа считается очень опасной для экипажей. Она также опасна для окружающей среды, если токсичные материалы на борту не будут обработаны должным образом.
Так, в конце ноября 2025 года коалиция, состоящая из европейских и турецких лидеров, открыто призвала ЕС отозвать разрешения на деятельность некоторых предприятий по утилизации судов. Группа утверждала, что методы работы одного из этих предприятий в Турции представляют угрозу окружающей среде и здоровью населения.
