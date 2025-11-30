Оккупанты из так называемого подразделения "Ахмат" торговали краденым топливом прямо на трассе, за что и поплатились.

На территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области "кадыровцы" барыжили соляркой, там прогремело два взрыва.

Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали схемы продажи ворованного топлива. Так, ворованной соляркой они торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

"После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва", - сообщили в ГУР и добавили, что это произошло 29 ноября.

Так, в результате первого взрыва оккупанты запаниковали. Тот, кто уцелел - сбежал. В то же время вскоре на место махинаций с дизтопливом приехал еще один российский пикап - тогда сдетонировало второй раз.

В итоге успешной операции ГУР и Движения сопротивления были поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат". "Количество потерь среди личного состава врага уточняется", - добавили в разведке.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, ранее мониторинговый проект DeepState отметил, что Силы обороны Украины пытаются стабилизироватьситуацию вблизи Гуляйполя Запорожской области и выставить дополнительный защитный рубеж.

В то же время российские оккупанты продолжали постоянные штурмы позиций украинских войск и осуществляли постоянное давление. Они массово фиксировались в окрестностях Гуляйполя.

