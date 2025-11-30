Имени человека, о котором рассказала, актриса не назвала.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась воспоминанием о курьезном случае со своим известным коллегой.

На воспоминания ее натолкнуло шутливое сообщение нового "холостяка" Тараса Цымбалюка - актер и главный герой романтического реалити-шоу снял смешное видео о том, как ведут себя мужчины, когда женщины запрещают им садиться на кровать в уличной одежде.

Артист опубликовал в своем Instagram-аканте видео, как сидит на кровати со спущенными штанами и смотрит в телефон. В комментариях Сумская вспомнила о похожей ситуации, которая произошла в ее жизни:

"Как-то в поезде ехали с коллегами на кинофестиваль и один известный народный артист зашел ко мне в купе поболтать. Он сел в штанах своей задни**й мне на подушку. Просидел так два часа".

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно призналась в изменах первому мужу - народному артису Евгению Паперному - со своим коллегой Виталием Борисюком.

