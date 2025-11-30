В МИД страны призвали Украину прекратить атаки на "гражданский объект".

Казахстан осудил Украину за атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории порта Новороссийска и потребовал прекратить удары.

Министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что это "третий целенаправленный акт агрессии" против якобы "гражданского объекта, чья деятельность защищена нормами международного права".

"Казахстан выражает протест в связи с очередным преднамеренным нападением на важнейшую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск... Мы расцениваем произошедшее как действия, наносящие ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия эффективных мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

Видео дня

В МИД Казахстана также подчеркнули, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы

Удар по нефтяному терминалу в Новороссийске

29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум заявил о приостановке работы после атаки морских дронов. КТК заявил, что во время атаки был "значительно поврежден" одноточечный причальный узел (ВПУ) №2 – по сути, плавучий буй, который соединяется с танкерами для загрузки нефти.

"Дальнейшая эксплуатация одноточечного причального узла №2 невозможна", – заявил КТК. "Погрузочные и другие работы были прекращены, а танкеры выведены из акватории КТК".

Стоит отметить, что Генштаб об ударе не сообщал. Последняя официально подтвержденная атака на порт Новороссийска состоялась 25 ноября.

Консорциум перерабатывает более 1% мировой нефти. На долю КТК приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными поставщиками КТК являются месторождения в Казахстане, но компания также закупает нефть у российских производителей.

В трубопровод КТК протяженностью 1500 км входят российская компания, казахстанская государственная компания "КазМунайГаз", а также подразделения Chevron, российской компании "Лукойл" и ExxonMobil.

Вас также могут заинтересовать новости: