По характеристикам новинки не особо будут отличаться от актуальных устройств.

Ice Universe, известный инсайдер, который специализируется на Samsung, поделился у себя в твиттере подробным сравнением характеристик всех трех смартфонов будущей серии Galaxy S26 с текущим поколением.

Базовая модель Galaxy S26 получит слегка увеличенный экран – 6,3 дюйма вместо нынешних 6,2, новый процессор (Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона) и аккумулятор емкостью 4300 мАч вместо 4000 мАч у предшественника.

При этом устройство станет чуть больше в длину и тоньше: 6,9 миллиметра против 7,2. Характеристики дисплея, камеры и зарядки, по данным утечек, останутся прежними.

У Plus-версии Galaxy S26 отличий от S25+ будет еще меньше. Смартфон сохранит те же размеры, будет иметь идентичную камеру, аккумулятор, но окажется мощнее.

Что касается флагмана Galaxy S26 Ultra, то он, как следует из утечки, получит новый дисплей, слегка улучшенный телеобъектив на 10 Мп и более быструю зарядку по проводу – с 45 Вт до 60 Вт. Корпус при этом станет тоньше (7,9 мм вместо 8,2 мм), а вес уменьшится с 218 до 214 граммов.



Несмотря на довольно скромные аппаратные изменения, ожидается, что цены на смартфоны вырастут. Из-за подорожания комплектующих и пошлин модель "Ультра" может прибавить в цене, но остальные устройства, скорее всего, сохранят прежний уровень, чтобы остаться конкурентоспособными.

Презентация смартфонов серии Galaxy S26 должна состояться 25 февраля 2026 года. Ранее в сети появились рендеры S26+ в ярко-оранжевом цвете – как у iPhone 17 Pro.

