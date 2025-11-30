Смартфоны серии Galaxy S26 получат не так уж много улучшений по сравнению с S25 / фото Samsung

Ice Universe, известный инсайдер, который специализируется на Samsung, поделился у себя в твиттере подробным сравнением характеристик всех трех смартфонов будущей серии Galaxy S26 с текущим поколением.

Базовая модель Galaxy S26 получит слегка увеличенный экран – 6,3 дюйма вместо нынешних 6,2, новый процессор (Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона) и аккумулятор емкостью 4300 мАч вместо 4000 мАч у предшественника. 

При этом устройство станет чуть больше в длину и тоньше: 6,9 миллиметра против 7,2. Характеристики дисплея, камеры и зарядки, по данным утечек, останутся прежними.

Сравнение характеристики Galaxy S25 и S26

У Plus-версии Galaxy S26 отличий от S25+ будет еще меньше. Смартфон сохранит те же размеры, будет иметь идентичную камеру, аккумулятор, но окажется мощнее. 

Сравнение характеристики Galaxy S25+ и S26+

Что касается флагмана Galaxy S26 Ultra, то он, как следует из утечки, получит новый дисплей, слегка улучшенный телеобъектив на 10 Мп и более быструю зарядку по проводу – с 45 Вт до 60 Вт. Корпус при этом станет тоньше (7,9 мм вместо 8,2 мм), а вес уменьшится с 218 до 214 граммов.
 

Сравнение характеристик Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra

Несмотря на довольно скромные аппаратные изменения, ожидается, что цены на смартфоны вырастут. Из-за подорожания комплектующих и пошлин модель "Ультра" может прибавить в цене, но остальные устройства, скорее всего, сохранят прежний уровень, чтобы остаться конкурентоспособными.

Презентация смартфонов серии Galaxy S26 должна состояться 25 февраля 2026 года. Ранее в сети появились рендеры S26+ в ярко-оранжевом цвете – как у iPhone 17 Pro.

