Военно-морские силы (ВМС) Украины ударили ракетами "Нептун" по авиаремонтному заводу в Таганроге , в результате чего, по предварительным данным, были успешные поражения ангаров с самолетами, которые были в ремонте.

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге приобретают систематический характер.

"Уничтожение авиаремонтного завода РФ в Таганроге состоялось это 29 ноября ночью, когда "Нептуны" ВМС Украины попали в ангары с самолетами на этом заводе", - сказал Плетенчук.

Он также поделился, что в прошлый раз, когда был удар по этому объекту, горел самолет А-50.

"Впрочем, то, что стояло на внешних площадках не так интересно, как то, что было в ангарах, ведь там точно были рабочие самолеты", - добавил он.

Также он прокомментировал удар Сил обороны по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Плетенчук отметил, что именно 29 ноября этот трубопровод был поврежден.

"Вывод здесь один - не нужно сотрудничать со страной-агрессором и помогать ей зарабатывать для войны против Украины и убийства украинцев. Поэтому, все что происходит в этом регионе, имеет целью уничтожение военно-промышленного потенциала нашего врага", - заявил представитель ВМС.

Он добавил, что этот процесс вполне понятен, учитывая то, что удары по украинским портам не прекращаются вообще.

"Мы действуем зеркально и будем действовать так дальше", - заверил Плетенчук.

Удары по территории РФ

На днях Силы обороны уничтожили два очень редких самолета в Таганроге, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, которые были опубликованы OSINT-сообществом "Гарбуз".

В частности, на снимке после атаки видна масштабная степень поражения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером. Отмечается, что второй уничтоженный самолет также крайне редкий - это - А-100.

