Российские оккупанты могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в этом украинскую сторону и использовать возникшее наводнение для прикрытия своего отступления с Херсонской области.
Такой атакой власти РФ могут попытаться затмить отступление своих сил, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, пособники оккупантов предупредили о якобы возможном ударе защитников Украины по плотине Каховской ГЭС, чтобы появились информационные условия для повреждения плотины российской стороной и возложение ответственности за возможный ущерб и жертв на Киев.
Напомним, 18 октября российский генерал Сергей Суровикин, который назначен командующим войной против РФ Украины, заявил, что Украина якобы хочет нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что спровоцирует в Херсонской области катастрофическое наводнение.
Гауляйтер – "губернатор" Херсонской области Владимира Сальдо, сказал, что украинские войска намерены нанести удар по плотине, расположенной вверх по течению от временно оккупированного Херсона.
Война в Украине с Россией - что известно о ситуации в Херсонской области
В результате полномасштабного вторжения в Украину Россия, в частности, захватила ряд населенных пунктов в Херсонской области и уже назвала их "своей" территорией.
Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября уже деоккупированы более 1 170 квадратных километров.
В ISW полагают, что российские власти, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу нашим бойцам значительных территорий Херсонской области.