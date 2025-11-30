Казалось бы, умнейшая LLM и не может выполнить такое простое действие, но этому есть логичное объяснение.

Даже самые продвинутые ИИ-ассистенты иногда спотыкаются на элементарном, например, ChatGPT до сих пор не может назвать текущее время. Модель умеет писать код, переводить тексты, вести диалоги, но простой вопрос "Который час?" регулярно ставит её в тупик.

При этом то ChatGPT честно признаёт, что не имеет доступа к часам устройства, то пытается угадать и ошибается, то просит уточнить местоположение, но всё равно выдаёт неверное значение.

Причина кроется в устройстве самих генеративных моделей. Они ничего не "знают" в прямом смысле, лишь предсказывают наиболее вероятный ответ на основе обучающих данных.

Эксперт по робототехнике Йерван Кулбашян в комментарии The Verge сравнивает это с ситуацией, когда у вас есть огромная библиотека, но нет часов.

Технически компании могут дать ИИ доступ к текущему времени, и в случаях с включённым веб-поиском ChatGPT действительно способен ответить правильно. Но это создаёт побочные эффекты: у моделей есть ограничение на количество информации, которую они удерживают одновременно. Если постоянно подгружать текущее время, оно будет занимать часть этого пространства и мешать обработке более важных данных: "Если на стол сваливается всё больше предметов, какие-то из них придётся сдвигать", - объясняет Кулбашян.

Проблема, впрочем, не ограничивается только часами. Исследования показывают, что ИИ плохо понимает любые задачи, связанные с реальным течением времени. Они не могут определить время по аналоговым часам, а также у них не получается читать календари.

