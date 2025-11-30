У министра армии США Дэна Дрисколла разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Дэн Дрисколл не только оказался в центре переговоров о прекращении войны России против Украины, но также был упомянут в контексте борьбы за должность главы Пентагона, о чем пишет Financial Times.

Указывается, что министр армии США, ранее доставивший в Киев новый мирный план президента США Дональда Трампа, достаточно амбициозный чиновник. Между Дрисколлом и нынешним главой Пентагона Питом Хегсетом существует конфликт, сообщает FT. Разногласия между двумя американскими чиновниками высокого уровня в настоящее время являются "одним из самых плохо хранимых секретов Вашингтона".

Если Хегсет будет вынужден уйти в отставку, тогда именно Дрисколл может стать ключевым пртендентом на должность руководителя Пентагона, пишет издание. При этом министр армии США уже дал понять, что хочет возглавить Пентагон, сообщил FT бывший чиновник Министерства обороны. Собеседник издания в своем комментарии добавил, что Дрисколл не выпячивает свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику, однако умеет находить общий язык с солдатами армии США.

Новый спецпредставителя США по Украине

В 38 лет Дрисколл, близкий друг Вэнса и бывший инвестиционный банкир, стал министром армии США. Как сообщал УНИАН, Трамп поручил Дрисколлу, в рамках недавно возобновленных мирных переговоров по Украине, представить Киеву мирный план из 28 пунктов. Затем Дрисколл присоединился к госсекретарю Марко Рубио в Женеве для встреч с украинцами и европейцами. В результате обсуждения в Швейцарии был выработан сокращенный мирный план из 19 пунктов, с более существенным участием Украины.

Также сообщалось, что приближенный к Венсу чиновник, который привез Киеву план "мира", примерил на себя роль ключевого переговорщика. Визит Дрисколла в Украину резко контрастировал с деятельностью нынешнего главы Пентагона Хегсета. В день важных переговоров по мирному плану, Хегсет оставался в Вашингтоне, проводя встречи в Белом доме и ведя споры с демократами в соцсетях.

