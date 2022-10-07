Ситуация в деоккупированных селах остается сложной из-за фактически уничтоженной оккупантами инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины освободили уже 2400 квадратных километров на юге с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом на брифинге 7 октября рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Относительно нашей Херсонщины. С начала полномасштабной войны ВСУ деоккупировали более 2 400 кв км украинской земли на юге. В Херсонском районе деоккупированно 6 населенных пунктов, в Бериславском - 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные меры в 19 населенных пунктах. Также проводится эвакуация населения", - поделились в Офисе президента. Видео дня

В селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района возобновляют работы по мобильному покрытию. В ближайших планах - восстановление покрытия в Новоалександровке и Давыдовом Броде.

В некоторых районах часть критической инфраструктуры восстановлению не подлежит - Архангельское, Высокополье и Осокоровка.

"Поскольку эти города только что деоккупированы из-за постоянных угроз, возникающих в результате боевых действий, максимальное возвращение государственных органов власти оказывается крайне тяжелым", - отметил Тимошенко.

Контрнаступление ВСУ: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса. Враг подтягивает на этот участок фронта воздушно-десантные войска, поскольку понимает, что бои будут тяжелыми, и держаться нужно будет долго.

Сейчас войска противника зажаты между подразделениями ВСУ и правым берегом Днепра, заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона 6 октября.

За минувшие сутки на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления русских на Донецком направлении. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

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