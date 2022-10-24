Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что над одним из районов города поднялся густой дым, то есть было попадание.
Информация поступила из Telegram-каналов, освещающих события в Херсонской области.
Люди в Новой Каховке сначала услышали работу систем противовоздушной обороны. А затем прозвучали взрывы от ударов ракет по какому-то объекту. Куда именно ударили, не сообщается.
Вероятнее всего, информация о результатах атаки ВСУ появится в ближайшее время. Напомним, украинские защитники регулярно уничтожают врагов в Новой Каховке. Например, 23 октября ВСУ ударили по месту дислокации российских оккупантов. В результате удалось уничтожить 6 единиц техники и ранить 150 врагов.
Боевая ситуация на юге Украины: последние данные
По данным руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Украины продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. А тем временем рашисты готовятся к уличным боям в Херсоне.
"Они очень истерично оповещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовят провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех самых "обстрелов", — рассказала Гуменюк.
По словам Центра национального сопротивления, оккупанты демонтируют телекоммуникационное оборудование в Херсоне. Они хотят полностью изолировать город.
В целом рашисты сейчас стараются как можно сильнее разграбить областной центр. Они вывозят культурные ценности, медицинское оборудование, имущество коммунальных предприятий и так далее.