По какому объекту попали ВСУ, пока не сообщается.

Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что над одним из районов города поднялся густой дым, то есть было попадание.

Информация поступила из Telegram-каналов, освещающих события в Херсонской области.

Люди в Новой Каховке сначала услышали работу систем противовоздушной обороны. А затем прозвучали взрывы от ударов ракет по какому-то объекту. Куда именно ударили, не сообщается.

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Вероятнее всего, информация о результатах атаки ВСУ появится в ближайшее время. Напомним, украинские защитники регулярно уничтожают врагов в Новой Каховке. Например, 23 октября ВСУ ударили по месту дислокации российских оккупантов. В результате удалось уничтожить 6 единиц техники и ранить 150 врагов.

Боевая ситуация на юге Украины: последние данные

По данным руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Украины продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. А тем временем рашисты готовятся к уличным боям в Херсоне.

"Они очень истерично оповещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовят провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех самых "обстрелов", — рассказала Гуменюк.

По словам Центра национального сопротивления, оккупанты демонтируют телекоммуникационное оборудование в Херсоне. Они хотят полностью изолировать город.

В целом рашисты сейчас стараются как можно сильнее разграбить областной центр. Они вывозят культурные ценности, медицинское оборудование, имущество коммунальных предприятий и так далее.

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