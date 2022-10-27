Большинство регулярных российских войск до сих пор в городе и никуда не собирается.

Пока российские оккупанты не собираются покидать Херсон хоть и устроили информационную операцию о якобы "бегстве" из города. Это сделано, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизни, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", - сказал Зеленский.

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При этом президент не подтвердил, что оккупанты бегут из Херсона. Все слухи на этот счет - информационная атака, чтобы перебросить украинские подразделения с других опасных направлений.

"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы добьемся успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не уехал",- добавил президент.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области до 21 октября освободили 88 населенных пунктов.

При этом спикер руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В свою очередь аналитики Американского Института изучения войны предупредили, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции, чтобы обвинить украинскую армию и использовать наводнение для бегства из Херсонской области.

Позже стало известно, что противники на Херсонщине пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

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