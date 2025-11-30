Министр армии США во время визита в Украину был внимателен, однако ход беседы разочаровал европейских чиновников.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев и обсуждения "мирного плана" указывал участникам встречи на вероятность ухудшения переговорных позиций Украины. Об этом пишет Financial Times.

О ходе переговоров рассказал изданию первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Чиновник заявил, что министр армии США "был очень активен, увлечен, готов слушать".

В тоже время другой собеседник издания описал тон встречи Дрисколла с европейскими послами и западными чиновниками как "тошнотворный". В частности, европейские чиновники спросили Дрисколла, учитывают ли в США, что важной частью мирного плана должна быть ответственность России за военные преступления. По словам собеседника FT, спецпосланник Трампа уклонился от ответа, чем существенно разочаровал присутствующих на встрече.

Более того, по данным источника FT, Дрисколл заявил следующее: "Есть города, спорные территории, которые окажутся в руках России, это только вопрос времени. Если мы не признаем этого, то решение о борьбе должно быть взвешенным".

Затем, по словам источника издания, Дрисколл задал вопрос присутствующим на встрече в Киеве:

"Сколько жизней вы готовы пожертвовать? Сделка не станет лучше, она станет хуже".

Вашингтон настаивает на мирном плане, пока Путин дразнит Трампа

УНИАН сообщал, что поспешность и непоследовательность администрации Трампа в отношении переговоров о мирном плане свидетельствует о том, что США торопятся "продать" Украину, считает Джон Болтон - бывший советник президента-республиканца. Комментируя "миротворчество" Трампа, Болтон упрекал также действующего спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Недавний слив в прессу его разговора с россиянами разоблачает, по мнению Болтона, "заговор" против Украины.

Также стало известно, что российский диктатор Владимир Путин знает, как влияет лесть на Трампа и умело пользуется этим, чтобы достичь своих целей и затягивать войну РФ в Украине. Бывший советник Белого дома Фиона Хилл в подкасте The Independent "World of Trouble" рассказала, как Путин дразнил Трампа, а тот даже не заметил.

