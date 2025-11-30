Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-посла США в Украине Оксану Маркарову своим советником по восстановлению Украины и инвестициям.

"Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно - лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", - отметил Зеленский.

