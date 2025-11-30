Ведущая учит детей манерам.

Украинская телеведущая и журналистка Оля Фреймут поделилась с подписчиками новыми фотографиями своих младших детей.

Как известно, у Фреймут трое детей: старшую дочь Злату женщина родила от британца Нила Митчелла, а сына Валерия и младшую Евдокию - от продюсера Владимира Локотко, с которым до сих пор находится в браке. Их свадьба состоялась весной 2017 года.

Вчера, 29 ноября, Фреймут опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с младшими детьми. На роликах Евдокия позирует в костюме пластунки, улыбаясь в камеру, а Валерий - ужинает с мамой в ресторане:

Видео дня

"Мой маленький панич".

Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации Ольга Фреймут выехала за границу и сейчас живет в Великобритании. Она отдала младшую дочь в ячейку украинской скаутской организации "Пласт", а сама нашла там работу и продвигает собственный бизнес.

