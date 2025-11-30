Местные жители сообщают о серии взрывов.

В Татарстане россияне отбиваются от атаки беспилотников. Местные жители сообщают о взрывах в районе промзоны "Алабуга", где производят "Шахеды". Об этом пишет телеграм-канал "Астра".

"В Татарстане объявлена беспилотная опасность — в Елабуге, Нижнекамске и Альметьевске. В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) объявлен план "Ковер". В местных чатах пользователи пишут, что слышали несколько взрывов, в том числе в стороне особой экономической зоны "Алабуга", где производят дроны", — говорится в сообщении.

В Министерство обороны РФ также сообщили о налете дронов на Татарстан. Заявили, что один сбили, но не уточнили, сколько всего их было изначально.

Видео дня

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе в промзоне "Алабуга" в Татарстане произошел масштабный пожар. По имеющеймя информации, инцидент не имел никакого отношения к войне: горел склад коммерческого предприятия, вроде бы не связанного с ВПК.

Также мы рассказывали, что из России массово бегут силовики. Полицейские, следователи по особо важным делам и простые тюремщики уже рассказывают на Западе о том, как устроен репрессивный аппарат Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: