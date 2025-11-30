В сетке хаотично расположенных букв "спрятано" слово "букет".

Головоломки, которые мы предлагаем, в последнее время очень популярны среди пользователей сети. Это один из лучших способов не только увеличить свой словарный запас, но и потренировать свой мозг и провести простое упражнение для глаз.

Как видим, буквы в сетке размещены случайным образом, но где-то среди них "спрятано" слово. Задача читателя - найти его, последовательно сопоставляя буквы по горизонтали или вертикали.

Если у вас острое зрение, это не будет проблемой, и за отведенное время вы точно успеете выполнить поставленную задачу. А возможно, вам повезет, и вы сразу сможете увидеть слово, которое ищете. В любом случае желаем вам успеха.

Итак, в сегодняшней головоломке вам придется за 11 секунд разыскать слово "букет". Настройте таймер, не волнуйтесь и будьте сосредоточены. Время пошло.

Время, отведенное для поиска слова, истекло. Поздравляем, если вы смогли его найти. Есть повод радоваться: у вас острое зрение и прекрасное умение концентрировать внимание. Если же вы не справились с поставленной задачей - у вас есть еще один шанс: вернитесь и снова поищите слово. Если хотите узнать ответ уже, то он - ниже.

