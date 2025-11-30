Морозы ожидаются лишь на некоторых территориях.

В декабре погода в Украине будет контрастной - часть регионов будет с морозами, а в части наоборот - будет аномальное тепло. При этом снега пока что ожидать не стоит. Об этом украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу".

Так, по его прогнозу, в начале декабря сохранится в основном сухая и комфортная погода, только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди. На остальной территории без существенных осадков, однако, небо будет преимущественно покрыто облаками, а туманы и морось в ближайшую декаду будут частыми гостями в Украине. При этом небольшой снег возможен лишь в Карпатах 1 декабря.

Температура воздуха в начале декабря будет оставаться аномально высокой.

Так, с 1 по 4 декабря ожидается -3...+4°С, на юге 0...+7°С, днем +3...+9°С, на юге и в Крыму до +12°С. В Карпатах ночью около -1...-6°С, днем -2...+3°С.

В то же время с 5 декабря придет похолодание, но здесь также есть нюанс. На севере и востоке ночью ожидается настоящий мороз - до -1...-7°С, хотя днем температура будет колебаться около 0°С. А вот на юге и Закарпатье "минусов" можно не ожидать: ночные показатели составят -2...+3°С, днем +2...+7°С.

Синоптики прогнозируют, что погода на зиму ожидается аномально теплой. Температура редко будет опускаться ниже нуля, а в самый холодный день зимы будет всего лишь -4°.

Из-за сочетания частых снегопадов и высокой температуры погода в Украине зимой, вероятнее всего, будет очень мокрой. После выпадения снег будет быстро таять, что грозит образованием гололеда.

