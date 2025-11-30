Предполагается, что Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями.

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве дронов, в результате чего наша страна получит сильную производственную площадку.

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, это важный шаг, который позволит масштабировать способности и усилить оборону Украины. Он отметил, что в планах - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

Отмечается, что Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В то же время Украина получит "сильную производственную площадку, которая обеспечит ВСУ современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями".

По словам министра, этот проект - это пример сотрудничества, которое Украина выстраивает с партнерами: кооперация, которая "усиливает обороноспособность всех стран свободного мира".

Закупка дронов

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

Он также подчеркнул, что правительство и Министерство обороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности дронов для боевых бригад, а также уже профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Кроме того, на финансирование "Линии дронов" были дополнительно направлены 8 млрд грн.

