В Херсонской области враги пытаются создать первую линию обороны, отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашей страны.

Российские захватчики готовятся держать временно оккупированный Херсон - создают новые оборонительные рубежи.

Противники в Херсонской области пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, вероятно, враг получил приказ держаться до последнего. Гуменюк пошутила по этому поводу - сказала, что защитники Украины не знают, где найти этого последнего прихвостня противника.

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"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи...", - отметила Гуменюк.

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В рамках контрнаступательных действий Вооруженные силы Украины в Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освободили от врагов 88 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что захватчики способны нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в этом наших воинов, а после этого использовать возникшее наводнение для прикрытия отступления с территории Херсонской области.

Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне противники активно готовились к уличным боям.

Позже министр обороны Алексей Резников говорил, что врагам опасно для жизни оставаться в городе и вести бои на улицах с нашими воинами, поскольку путей отступления не будет - в Херсоне все мосты через Днепр под контролем украинских защитников.

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