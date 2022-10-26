Российские захватчики готовятся держать временно оккупированный Херсон - создают новые оборонительные рубежи.
Противники в Херсонской области пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, вероятно, враг получил приказ держаться до последнего. Гуменюк пошутила по этому поводу - сказала, что защитники Украины не знают, где найти этого последнего прихвостня противника.
"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи...", - отметила Гуменюк.
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В рамках контрнаступательных действий Вооруженные силы Украины в Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освободили от врагов 88 населенных пунктов.
В американском Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что захватчики способны нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в этом наших воинов, а после этого использовать возникшее наводнение для прикрытия отступления с территории Херсонской области.
Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне противники активно готовились к уличным боям.
Позже министр обороны Алексей Резников говорил, что врагам опасно для жизни оставаться в городе и вести бои на улицах с нашими воинами, поскольку путей отступления не будет - в Херсоне все мосты через Днепр под контролем украинских защитников.