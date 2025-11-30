Хаузер просто устал руководить такими масштабными проектами.

Сооснователь Rockstar Games и сценарист всех GTA с Red Dead Redemption Ден Хаузер впервые объяснил, почему ушёл из компании.

В разговоре с BBC Radio 4 он сказал, что просто выгорел на проектах масштаба GTA 5 и Red Dead Redemption 2. По его словам, долгие годы его удерживали в студии коллеги, но физически и ментально он больше не мог тянуть ещё одну игру такого размаха.

Хаузер отметил, что производство последних проектов выходило за рамки здравого смысла с сотнями тысяч строк диалогов, огромным количеством взаимосвязанных элементов, и всё это нужно собрать в единую структуру. Такие игры, по его словам, поглощают всё время, и он не был уверен, что выдержит ещё один цикл:

"Добиться такого масштаба с таким количеством движущихся частей может быть непростой задачей. У вас есть 450 тысяч строк диалога и столько же других частей, которые нужно собрать воедино. Это огромный производственный процесс".

Сейчас Хаузер руководит собственной студией Absurd Ventures, которая занимается своей трансмедийной вселенной под названием Absurdaverse.

Ранее Ден Хаузер признался, что не написал ни одной строчки сценария GTA 6. Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

