В отдельных регионах завтра пройдут дожди.

Начало календарной зимы в Украине будет преимущественно облачным и сырым - с дождем или туманом. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Преимущественно будет облачно, сыро, если не дождь, то туман. Дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье", - отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха в течение дня 1 декабря ожидается +4...+7 градусов, на юге - +8...+12 градусов.

"В Киев календарная зима придет с облачностью, небольшой дождь возможен завтра вечером. Температура воздуха +5...+6 градусов", - написала Диденко.

Она добавила, что особых изменений в погоде в ближайшие дни не будет - "разве что в конце недели похолодает".

Ранее УНИАН писал, какой будет погода в декабре. Украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в начале месяца сохранится в основном сухая и комфортная погода, только 1 декабря на юге страны пройдут дожди. По его словам, температура воздуха в первый месяц зимы будет оставаться аномально высокой.

Так, с 1 по 4 декабря ожидается -3...+4°С, на юге 0...+7°С, днем +3...+9°С, на юге и в Крыму до +12°С. В Карпатах ночью около -1...-6°С, днем -2...+3°С.

А с 5 декабря, по его данным, придет похолодание, но не везде. На севере и востоке ночью будет до -1...-7 °С, а вот на юге и Закарпатье "минусов" можно не ожидать.

