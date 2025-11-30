Ранее ходили слухи об агрессивном поведении актера.

Актриса Милли Бобби Браун призналась, какая на самом деле атмосфера царила на съемочной площадке популярного сериала от Netflix "Очень странные дела". В частности, она расставила точки над "і" относительно отношений с коллегой Дэвидом Харбором.

Последний месяц в сети ходили слухи о том, что Милли стала жертвой травли на съемках 5-го сезона шоу со стороны своего экранного отца. Актриса опровергла эти домыслы в интервью Deadline, отметив, что она не испытывала дискомфорта в работе с Дэвидом, наоборот за эти десять лет сотрудничества между ними сложились очень тесные отношения.

"Конечно, я чувствовала себя в безопасности. Ведь мы работаем вместе уже 10 лет. Я чувствую себя в безопасности со всеми на съемочной площадке. Это естественно, знаете... мы же так долго это делаем. Мы играем отца и дочь, поэтому, нормально, что у нас более тесная связь, чем у остальных - у нас были очень интенсивные сцены вместе, особенно во втором сезоне", - высказалась Бобби Браун.

Милли добавила, что была рада работать вместе с 50-летним коллегой. По ее словам, он всегда помогал ей на полную выкладываться в совместных сценах:

"У нас с Дэвидом отличные отношения. Мы очень тесно сотрудничаем во время съемок и подготовки к сценам. И я очень рада, что все увидят плоды нашей любви и тяжелого труда, который мы вложили в завершение наших отношений, и как это выглядит".

К слову, другая взрослая коллега Милли Бобби Браун, Кара Буоно, вступилась за нее после волны оскорблений в сети.

