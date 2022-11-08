Он отметил, что ВСУ ежедневно наносят удары по складам, логистике и передовым позициям российских оккупантов.

Информация о том, когда будет освобожден город Херсон из-под российской оккупации, является засекреченной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время онлайн-брифинге, отвечая на вопрос, когда ВСУ освободят Херсон.

"Оценку действиям военным я давать не могу. Знаю на 100%, что они работают профессионально и на три головы выше, чем российские оккупанты", - заявил Ким.

При этом он сказал, что в Херсоне из 320 тысяч осталось примерно 70 тысяч гражданских лиц.

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"У меня есть такая информация, что россияне переодеваются в гражданское и размещаются в частных, временно заброшенных зданиях для того, чтобы под видом местных стрелять по Вооруженным силам, чтобы создать картинку, что город Херсон "оказывает сопротивление". Это совсем не так. Это готовится фильм "Херсон – город герой" для российской аудитории. Но мы точно знаем, что происходит и принимаем это во внимание", - подчеркнул Ким.

"Относительно того, когда это будет – этот вопрос засекречен", - сказал он.

Кроме того, по его словам, украинские войска каждый день и каждую ночь отрабатывают удары по складам, логистике и передовым линиям российских захватчиков на оккупированной части Херсонской области.

"Там у них совсем не тишина", - добавил председатель ОВА.

Деоккупация Херсонщины: что известно

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. По сведениям офиса президента, по состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут отступить из Херсонской области, но для прикрытия своего отступления способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию и спровоцировать наводнение.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, Россия просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения относительно юга. В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для осуществления возможных провокаций.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что самый оптимальный вариант освобождения Херсона - выход на город Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

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