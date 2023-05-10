Движение по участку, где произошла авария, ориентировочно перекроют на два часа.

Во Львовской области произошло масштабное ДТП с погибшими. Из-за аварии на участке трассы Киев – Чоп на несколько часов перекроют движение.

"На автодороге Киев – Чоп, 588 км, между населенными пунктами Надетичи и Розвадов, произошло ДТП с погибшими. Движение в оба направления затруднено. Патрульные организуют реверсное движение", – сообщили в патрульной полиции Львовской области около 21:30 10 мая.

Отмечается, что ориентировочно движение по этому участку трассы будет полностью закрыто в течение двух часов. Транспортные средства направляют в объезд через город Жидачев.

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ДТП в Украине: последние новости

28 апреля на Киевщине нетрезвый водитель сбил пешехода и влетел в электроопору. ДТП произошло в поселке Барышевка. В полиции сообщили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

21 апреля ужасная авария произошла на блокпосту в Киеве. Там водитель сбил военного Нацгвардии, расставлявшего на дороге противотанковые ежи. Еще один военный успел отпрыгнуть. Утверждалось, что у пострадавшего военного диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти.

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