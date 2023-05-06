Не разминулись два легковых авто, отметили правоохранители.

В Одесской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получили травмы шесть человек, в том числе 3-летний ребенок.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, авария произошла сегодня, 6 мая, около 11.00, между селами Лощиновка и Каланчак Сафьяновской громады Измаильского района.

"Не разминулись на автодороге 36-летний житель Каланчака, управлявший автомобилем "ВАЗ-21099", и 32-летний житель Лощиновки, ехавший ему навстречу на Lada Priora", - рассказали правоохранители.

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Один водитель был с 36-летней женой, второй - с 34-летней женой и двумя сыновьями в возрасте 13-ти и 3-х лет.

По данным полиции, в ужасном ДТП все, кто был в двух машинах (шесть человек), получили травмы и госпитализированы в Измаильскую городскую больницу. Больше всех пострадал 3-летний мальчик - он в реанимации. Врачи борются за жизнь малыша.

Сейчас водителей проверяют на наличие алкоголя в крови. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об открытии производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают местные жители, авария произошла на подъеме дороги, а одного из водителей спасатели вырезали из машины с помощью специального оборудования.

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В конце апреля в Одессе случилась трагедия - в многоквартирном доме, расположенном на ул. Инглези (Малиновский район города), был пожар на первом этаже, в квартире погибшими нашли граждан, 1990 и 1993 годов рождения.

По данным праохранителей, под угрозой была жизнь троих детей, проживающих в соседней квартире.

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