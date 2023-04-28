Водитель совершал маневр обгона, выехал на обочину и наехал на пешехода.

На Киевщине нетрезвый водитель устроил аварию. ДТП произошло в поселке Барышевка – там машина сбила пешехода и врезалась в электроопору.

Как сообщили в полиции Киевщины, 37-летний водитель легковушки "Volkswagen Passat" совершал маневр обгона, выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 - 1 УК.

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